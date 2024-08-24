Вологда, 24 августа, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Врачи оценивают состояние двух сотрудников УФСИН, пострадавших при захвате заложников в исправительной колонии-19 в Суровикино, как тяжёлое. Об этом 24 августа сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Денис Гришкин/ТАСС

Все получившие травмы работники продолжают лечиться в опорных медицинских учреждениях Волгограда.

«Пациент 1983 г. р. находится в больнице скорой медицинской помощи № 25. Его состояние средней степени тяжести. Трое пациентов проходят лечение в Волгоградской областной клинической больнице № 1: двое мужчин 1979 г. р. — в тяжёлом состоянии, состояние мужчины 1988 г. р. оценивают как средней степени тяжести», — указано в Telegram-канале администрации региона.

Пострадавшим продолжают оказывать всю необходимую медпомощь.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа в ИК-19 четверо отбывавших там наказание преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четырёх заключённых. Злоумышленники потребовали $2 млн, вертолёт и воздушный коридор в Грузию.

В результате погибли четыре сотрудника ФСИН, один из которых скончался в больнице. Спецназ в период операции по освобождению ликвидировал четырёх заключенных, напавших на работников.

По факту захвата заложников Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ («Захват заложников».) и ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).