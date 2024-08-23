Вологда, 23 августа, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Один из заключённых, захвативших заложников в ИК-19 в Волгоградской области, уроженец Узбекистана Темур Хусинов был осуждён на шесть лет лишения свободы за то, что забил до смерти прохожего. Преступник должен был выйти на свободу в ноябре.

Социальные сети Темур Хусинов

Как следует из материалов уголовного дела, инцидент произошёл в 2018 году. Хусинов сделал замечание прохожему, тот остановился, грубо ответил и отправился дальше.

Хусинов догнал мужчину и ударил четыре раза по голове, от чего он упал. Потерпевший решил продолжить конфликт, но ему нанёс удар в висок знакомый Хусинова. Пострадавший снова упал и лежал до прибытия скорой. Он умер в реанимации, не приходя в сознания.

Суд признал Хусинов виновным по ч.4 ст.111 УК. Осужденный не признал вину.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа группа заключённых во время заседания дисциплинарной комиссии в ИК-19 взяла в заложники нескольких сотрудников ФСИН. По предварительным данным, одного из них убили.

Директор ФСИН Аркадий Гостев доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в колонии. Глава государства также заслушал доклады от глав других силовых ведомств.

По информации RT, дорогу к ИК-19 перекрыли, местные жители рассказали, что слышали звуки выстрелов. Предположительно, силовики начали штурм здания.