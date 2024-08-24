Волгоград, 24 августа, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Медики оценивают состояние сотрудников УФСИН, пострадавших во время захвата заложников в исправительной колонии в Суровикино в Волгоградской области, как тяжёлое. Об этом 24 августа сообщил представитель ГУФСИН региона.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

«Пострадавшие в тяжёлом состоянии», ― уточнил в беседе с «РИА Новости» источник.

Как сообщало ИА Регнум, в результате захвата заложников в ИК-19 погибли четыре сотрудника ФСИН, один из которых скончался в больнице. Позднее в администрации Волгоградской области сообщили, что всех пострадавших сотрудников УФСИН перевели из Суровикинской ЦРБ в районные больницы Волгограда.

23 августа в ИК-19 четверо отбывавших там наказание преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четырёх заключённых. Злоумышленники потребовали $2 млн, вертолёт и воздушный коридор в Грузию. Директор ФСИН Аркадий Гостев доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ («Захват заложников») и ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).

Спецназ Росгвардии ликвидировал преступников. В настоящее время исправительная колония работает в штатном режиме. Следственные действия продолжаются.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников заявил, что исправительная колония №19 недоукомплектована сотрудниками на 22%. Конкретную цифру он не уточнил, но отметил, что общая нехватка по региону на данный момент чуть более 1000 сотрудников.