Волгоград, 24 августа, 2024, 02:06 — ИА Регнум. Исправительная колония №19 в Волгоградской области недоукомплектована сотрудниками на 22%, сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Иван Шилов ИА Регнум Тюрьма

«По моей информации, ИК-19 недоукомплектована личным составом (сотрудниками) на примерно 22 процента. Конкретную цифру по этой колонии назвать не могу, но общая нехватка по региону, на данный момент, чуть более 1000 сотрудников», — написал Мельников в своём Telegram-канале.

По словам Мельникова, общая нехватка сотрудников в исправительных учреждениях Волгоградской области составляет до четверти от штатного расписания территориального органа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Как передавало ИА Регнум, 23 августа в ИК-19 четверо отбывавших там наказание преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четырёх заключённых. Злоумышленники потребовали $2 млн, вертолёт и воздушный коридор в Грузию. Директор ФСИН Аркадий Гостев доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину.

Следственный комитет РФ по факту захвата заложников в ИК-19 возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ («Захват заложников») и ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).

Спецназ Росгвардии ликвидировал преступников. В результате ЧП погибли четыре сотрудника ФСИН, один из которых скончался в больнице. Позднее в администрации Волгоградской области сообщили, что всех пострадавших сотрудников УФСИН перевели из Суровикинской ЦРБ в районные больницы Волгограда.