Москва, 23 августа, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 23 августа по видеосвязи проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

«Среди обсуждаемых тем — ситуация в исправительной колонии строгого режима №19 в городе Суровикино Волгоградской области», — указано в сообщении.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев доложил российскому лидеру о ситуации с захватом заложников в колонии.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа в ИК-19 в Суровикино группа заключённых напала на сотрудников ФСИН и взяла в заложники несколько человек. На место ЧП прибыли представители силовых ведомств и машины скорой помощи.

Позднее источник в оперативных службах уточнил, что нападавших было как минимум трое. В результате пострадали четыре сотрудника ФСИН. Их направили в реанимацию. По данным СМИ, один работник колонии погиб.

Прокуратура Волгоградской области проведёт в колонии проверку. В Суровикино организовали оперативный штаб, который координирует работу по освобождению заложников. Силы санитарной авиации и опорные больницы Волгограда приведены в готовность, в Суровикинскую центральную райбольницу направили специалистов-медиков.

16 августа Путин обсудил с постоянными членами Совбеза новые технические решения, применяемые в ходе специальной военной операции. Темой совещания 9 августа стали аспекты борьбы с терроризмом. После этого директор ФСБ Александр Бортников выступил с докладом.