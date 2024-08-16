Москва, 16 августа, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности новые технические решения, применяемые в ходе специальной военной операции, сообщила 16 августа пресс-служба Кремля.

Алексей Бабушкин/РИА Новости Президент России Владимир Путин

«Мы с вами поговорим сегодня о новых технических решениях, применяемых в ходе специальной военной операции», — сказал глава государства, открывая совещание.

Он также сообщил, что министр обороны Андрей Белоусов находится на одном из пунктов управления ВС РФ и будет принимать участие в совещании в формате видеоконференции.

Как передавало ИА Регнум, ранее в видеообращении к участникам военно-технического форума «Армия-2024» Путин заявил, что российские ноу-хау в области вооружений, не имеющие аналогов, уже доказали свою эффективность на поле боя.

Работа инженеров, учёных, конструкторов и трудовых коллективов оборонных заводов продолжается с учётом боевого опыта, полученного в ходе проведения СВО, отметил президент. Среди приоритетных направлений работы он назвал современные средства связи, защиты и радиоэлектронной борьбы, элементы экипировки, технологии искусственного интеллекта и беспилотные системы.

Специальная военная операция — это вооружённое противостояние России и коллективного Запада во главе с США, заявил 12 августа Белоусов на церемонии открытия форума «Армия-2024». Конфликт был вызван желанием Вашингтона и его союзников сохранить доминирование в мире, подчеркнул министр обороны.