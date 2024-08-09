Ново-Огарево, Московская область, 9 августа, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин на встрече с постоянным членами Совбеза РФ 9 августа предложил обсудить аспекты борьбы с терроризмом.

Пресс-служба Президента России

«Сегодня в повестке дня оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности очень важный вопрос, касающийся отдельных аспектов борьбы с терроризмом», — заявил Путин.

После этого директор ФСБ Александр Бортников выступил с докладом.

Новость дополняется