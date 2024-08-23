Волгоград, 23 августа, 2024, 13:39 — ИА Регнум. В колонии №19 в Волгоградской области ведутся мероприятия по освобождению заложников после их захвата заключёнными. Об этом 23 августа сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

Aleksander Polyakov/Global Look Press

«В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие», — заявили RT ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа заключённые взяли в заложники нескольких сотрудников колонии во время заседания дисциплинарной комиссии. Предварительно, один из заложников был убит.

19 августа в Донецкой Народной Республике (ДНР) пресекли попытку осуждённых взять в заложники сотрудников колонии. Осуществить задуманное заключённым помещали другие сотрудники колонии. В результате инцидента никто не пострадал.