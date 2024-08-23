Волгоград, 23 августа, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Прокуратура Волгоградской области проверит исправительную колонию в Суровикино, где во время заседания дисциплинарной комиссии заключённые захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Vladimir Baranov/Globallook Press

«Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства при отбывании наказания осуждёнными в ИК-19», ― говорится в сообщении в Telegram-канале.

Сотрудники прокуратуры дадут оценку соблюдению режимных требований, а также оценит принятые меры по пресечению нахождения в пользовании осуждённых запрещенных предметов и обеспечению безопасности персонала учреждения.

На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выехала и. о. прокурора Волгоградской области Светлана Чиженькова. Также ведомство взяло на контроль расследования уголовного дела, возбуждённого следственными органами по факту захвата заложников.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа в ИК-19 в Суровикино группа заключённых напала на сотрудников ФСИН и взяла в заложники несколько человек. На место ЧП прибыли представители силовых ведомств и машины скорой помощи.

Нападавших было как минимум трое. В результате пострадали четыре сотрудника ФСИН. Их направили в реанимацию. В числе раненых заложников оказался заключённый.

Злоумышленники потребовали 2 млн долларов и вертолёт, а также возможность покинуть Россию через границу с Грузией.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности пенитенциарных учреждений.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Волгоградской области Вадим Чередник сообщил, что в исправительной колонии, где захватили заложников, в мае проводили плановую проверку и не выявили никаких нарушений. Он добавил, что никогда ничего не говорилось о том, что в колонии могут быть какие-то сформированные ячейки террористов.

В Волгоградской области для координации работы по освобождению заложников создали оперативный штаб. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил, что угрозы гражданскому населению нет. По его словам, силы санитарной авиации и опорные больницы Волгограда приведены в готовность, средств для оказания помощи пострадавшим достаточно.