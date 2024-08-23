Волгоград, 23 августа, 2024, 14:48 — ИА Регнум. В Волгоградской области создали оперативный штаб, который координирует работу по освобождению заложников, захваченных осуждёнными в исправительной колонии №19. Об этом 23 августа сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Правоохранительными и силовыми органами проводятся оперативные мероприятия. Угрозы гражданскому населению нет», ― добавил глава региона, слова которого привела пресс-служба администрации области в Telegram-канале.

По его словам, силы санитарной авиации и опорные больницы Волгограда приведены в готовность, в Суровикинскую центральную райбольницу напревали специалистов-медиков. Сил и средств для оказания помощи пострадавшим достаточно, подчеркнул глава региона.

Бочаров напомнил об обязанности каждого уважать и соблюдать законы России. Он также обратился к жителям региона доверять только официальным источникам информации.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа в ИК-19 в Суровикино группа заключённых напала на сотрудников ФСИН и взяла в заложники несколько человек. На место ЧП прибыли представители силовых ведомств и машины скорой помощи.

Позднее источник в оперативных службах уточнил, что нападавших было как минимум трое. В результате пострадали четыре сотрудника ФСИН. Их направили в реанимацию. В числе раненых заложников оказался заключённый.

В данный момент ведутся мероприятия по освобождению заложников. Злоумышленники потребовали 2 млн долларов и вертолёт, а также возможность покинуть Россию через границу с Грузией.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности пенитенциарных учреждений.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Волгоградской области Вадим Чередник сообщил, что в исправительной колонии, где захватили заложников, в мае проводили плановую проверку и не выявили никаких нарушений. Он добавил, что никогда ничего не говорилось о том, что в колонии могут быть какие-то сформированные ячейки террористов. По его словам, администрация учреждения систематически проводила профилактические мероприятия.