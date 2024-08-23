Краснодар, 23 августа, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Местонахождение одного человека с парома, который подвергся атаке во стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), в порту Кавказ в Краснодарском крае остаётся неизвестным. Поисковая операция продолжается, о чём в пятницу, 23 августа, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Elena Mayorova/Global Look Press

«По уточнённой информации, неизвестно местонахождение одного человека. Операция по поиску продолжается», ― говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа в Краснодарском крае ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами. Судно затонуло в акватории порта Кавказ. Возгоранию присвоили третий ранг.

Специалисты установили боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что во время поисково-спасательной операции удалось спасти 17 членов экипажа судна.

Полицейские в посёлке Ильич в Краснодарском крае 23 августа начали разворачивать грузовики и легковые автомобили, которые направляются в сторону порта Кавказ. Сейчас на накопительной площадке, рассчитанной на 750 машин, в этом населённом пункте стоят около 65 фур, наплыва машин не наблюдается.