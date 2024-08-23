Краснодар, 23 августа, 2024, 04:25 — ИА Регнум. Полицейские на посту ДПС в посёлке Ильич в Краснодарском крае разворачивают грузовики и легковые автомобили, которые направляются в сторону порта Кавказ. Это происходит за 13 км до объекта.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Об этом пишет 23 августа RT. В сообщении уточняется, что перед постом ДПС скоплений транспортных средств не наблюдается. Примерно в 800 метрах располагается накопительная площадка, где могут останавливаться водители грузовых автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа в Краснодарском крае ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами, в результате чего он затонул в акватории порта Кавказ. Для тушения топливных цистерн к месту атаки направили пожарный поезд. Пожару присвоили третий ранг.

После случившегося в порту Кавказ специалисты установили боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива. Они также обработали поверхность воды сорбентом. По информации губернатора региона Вениамина Кондратьева, в ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 17 членов экипажа судна. Ещё двоих человек продолжали искать. Позже МЧС России объявило, что спасатели продолжают поиски одного члена экипажа парома.

Транспортная компания «Оборонлогистика» объявила, что её паромы, курсирующие на линии Крым — Кавказ, находятся в безопасном месте и угроза для них отсутствует. В организации также отметили, что эти плавсредства доставляют пассажиров, автомобили и грузы.