Краснодар, 22 августа, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Киевский режим атаковал железнодорожный паром с топливными цистернами в порту Кавказ. Об этом 22 августа сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Виталий Тимкив/ТАСС Вид на порт «Кавказ»

«Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершил киевский режим — атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту Кавказ», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

Отмечается, что на месте работают экстренные и специальные службы, данные о пострадавших и о площади пожара уточняются.

Как передавало ИА Регнум, 3 августа в Ростовской области после атаки шести украинских беспилотников вспыхнул пожар на топливной базе. В ликвидации последствий были задействованы более 90 человек и 33 единицы техники.

В ночь на 21 августа российские силы противовоздушной обороны уничтожили 45 беспилотников в пяти регионах. Над Брянской областью было сбито 23 дрона, над Московской — 11, Белгородской — шесть, Калужской — три, Курской — два.