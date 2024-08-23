Краснодар, 23 августа, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Около 65 фур стоят на накопительной площадке в поселке Ильич в порту Кавказ после атаки ВСУ на паром, наплыва машин не произошло.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Площадка рассчитана на 750 машин, и где-то порядка 65 фур стоит. Скорее всего, порт не будет работать 2–3 дня», — сообщили «РИА Новости» в администрации стоянки.

Там пояснили, что в основном фуры везут скоропортящиеся продукты питания и товары первой необходимости, которые нужны в Крыму, поэтому водители выбирают альтернативный сухопутный путь через Ростовскую область. В дополнительной организации питания для водителей нет необходимости из-за отсутствия наплыва, добавили в администрации.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа в Краснодарском крае ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами. Судно затонуло в акватории порта Кавказ. Возгоранию присвоили третий ранг.

После случившегося в порту Кавказ специалисты установили боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что во время поисково-спасательной операции удалось спасти 17 членов экипажа судна. Позже МЧС России объявило, что спасатели продолжают поиски одного члена экипажа парома.

Полицейские в посёлке Ильич в Краснодарском крае разворачивают грузовики и легковые автомобили, которые направляются в сторону порта Кавказ. Скоплений транспортных средств не наблюдалось.