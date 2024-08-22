Краснодар, 22 августа, 2024, 20:41 — ИА Регнум. В порту Кавказ спасены 17 членов экипажа железнодорожного парома, атакованного Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Об этом 22 августа сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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«На данный момент спасены 17 членов экипажа. Операция по спасению остальных продолжается — необходимо найти ещё двух человек», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что на месте ЧП установили боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива. Поверхность воды обработали сорбентом.

Как ранее передавало ИА Регнум, киевский режим атаковал железнодорожный паром с топливными цистернами в порту Кавказ. Для тушения огня туда направили пожарный поезд.

Позднее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что атакованный ВСУ паром затонул в порту Кавказ. Очагов возгорания на территории самого порта не было.