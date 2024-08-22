Краснодар, 22 августа, 2024, 18:23 — ИА Регнум. В порт «Кавказ» направили пожарный поезд для тушения топливных цистерн на железнодорожном пароме после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 22 августа сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

РИА Новости

«На место направлен пожарный поезд. В целом привлечены 101 человек, 34 единицы техники, в том числе от МЧС России — 43 человека и 13 единиц техники», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

Отмечается, что происшествию в порту «Кавказ» присвоен ранг пожара №3.

Как ранее передавало ИА Регнум, киевский режим атаковал железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». В оперштабе сообщили, что на месте работают экстренные и специальные службы, данные о пострадавших и о площади пожара уточняются.