Краснодар, 22 августа, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Железнодорожный паром с топливными цистернами, атакованный Вооружёнными силами Украины (ВСУ), затонул в порту Кавказ. Об этом 22 августа сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

РИА Новости / Виталий Тимкив

«В результате полученных повреждений паром в акватории порта Кавказ затонул», — указано в Telegram-канале штаба.

Отмечалось, что очаги возгорания на территории самого порта отсутствуют.

Как сообщало ИА Регнум, на борту находились 30 цистерн с топливом. В результате атаки начался пожар, для тушения которого привлекли 101 специалиста, 34 единицы техники. В их числе были 43 человека и 13 единиц техники МЧС России. В порт прибыл пожарный поезд.

Предварительно, на пароме могли находится пять человек. Информация по их судьбе уточняется.