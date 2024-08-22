Белгород, 22 августа, 2024, 22:21 — ИА Регнум. Российские военные сбили вечером 22 августа в небе над Белгородской областью два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинской армии, сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

В своём Telegram-канале ведомство уточнило, что их обезвредила система противовоздушной обороны (ПВО) России.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — отметило Минобороны РФ.

По данным министерства, это случилось примерно в 21:00 по московскому времени (совпадает с местным).

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа в ночное время силы ПВО РФ уничтожили над территорией шести российских регионов в общей сложности 28 БПЛА украинских войск. В Волгоградской области военные нейтрализовали 13 дронов, в Ростовской — семь, в Белгородской — четыре, в Воронежской — два, а также по одному ― над Брянской и Курской областями.

Утром 22 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров написал, что после падения БПЛА в регионе начался пожар на территории объекта Министерства обороны России. Из-за попыток дронов ВСУ атаковать область вводились ограничения на использование воздушного пространства.

Днём глава Калачевского района Волгоградской области Роман Горбатый проинформировал, что из-за атаки БПЛА на регион в посёлке Октябрьский выбило стёкла в квартирах. При этом он уточнил, что серьёзных повреждений гражданской инфраструктуры выявлено не было.