Москва, 22 августа, 2024, 08:54 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 28 украинских дронов над шестью российскими регионами. Об этом 22 августа сообщили в Минобороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 28 БПЛА самолётного типа», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что 13 дронов сбили над территорией Волгоградской области, семь ― над Ростовской, четыре ― над Белгородской, два ― над Воронежской, и по одному ― над Брянской и Курской областями.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в ночь на 22 августа российские силы ПВО обнаружили и сбили в небе над регионом беспилотный летательный аппарат самолётного типа. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Гусев проинформировал, что в регионе дан отбой опасности атаки беспилотников, объявленной около 00:50 по местному времени (совпадает с мск).

Кроме того, прошедшей ночью российские военные отразили атаку БПЛА в Брянской области. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о нейтрализованных в западной части региона пяти беспилотниках. О последствиях на земле не сообщалось.