Волгоград, 22 августа, 2024, 11:18 — ИА Регнум. В квартирах посёлка Октябрьский Калачевского района в Волгоградской области выбило стёкла после атаки украинских беспилотников, сообщил 22 августа глава района Роман Горбатый.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Серьёзных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. В отдельных квартирах выбиты стёкла», — написал он в Telegram-канале.

Горбатый также сообщил, что в связи с отсутствием необходимости эвакуация жителей не проводилась. Для обеспечения безопасности граждан объявили места для укрытия на территории посёлка.

По его словам, работа по оценке ущерба продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 22 августа российские силы противовоздушной обороны сбили 28 украинских дронов над шестью регионами России. Так, дежурные средства ПВО сбили 13 дронов над территорией Волгоградской области, семь ― над Ростовской, четыре ― над Белгородской, два ― над Воронежской, и по одному ― над Брянской и Курской областями.