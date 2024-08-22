Волгоград, 22 августа, 2024, 10:59 — ИА Регнум. В Волгоградской области сняли ранее введённые после атаки беспилотников ограничения на использование воздушного пространства. Об этом 22 августа заявил представитель пресс-службы аэропорта Волгограда.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Ограничения на использование воздушного пространства в регионе сняты», — процитировало его слова «РИА Новости».

Он уточнил, что волгоградский аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в ночь на 22 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку дронов в районе Мариновки. По его словам, большую часть беспилотников удалось уничтожить.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 августа аэропорту Волгограда ввели ограничения на приём и вылет воздушных судов. Меры по ограничению использования воздушного пространства были введены в 01:49 мск.

Утром 22 августа стало известно, что российские средства ПВО ночью сбили 28 украинских дронов над шестью регионами страны. В Минобороны уточнили, что 13 беспилотников уничтожили в небе над Волгоградской областью, семь ― над Ростовской, четыре ― над Белгородской, два ― над Воронежской, и по ещё одному ― над Брянской и Курской областями.