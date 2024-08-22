Волгоград, 22 августа, 2024, 07:25 — ИА Регнум. Пожар начался на территории объекта Министерства обороны России после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Волгоградской области, сообщил 22 августа губернатор Андрей Бочаров.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны», — приводит его слова администрация области в своём Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что ВСУ предприняли попытку атаки с использованием дронов в районе Мариновки. При этом силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили большую часть беспилотников.

Бочаров также отметил, что пожарно-спасательные службы уже приступили к тушению пожара. Губернатор подчеркнул, что жертв нет.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля ВСУ попытались атаковать объекты в Волгоградской области с использованием дронов. После этого вспыхнули пожары на территориях подстанции в городе Фролово и нефтебазы в городе Калаче-на-Дону.

Возгоранию в Калаче-на-Дону присвоили повышенный ранг сложности. Его ликвидировали 10 июля. В результате случившегося никто не пострадал.