Курск, 22 августа, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты, два беспилотника и три управляемые авиабомбы над Курской областью. Об этом 22 августа сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

«Сегодня днём наши бойцы ПВО сбили две ракеты ВСУ и два БПЛА самолётного типа в небе Курской области. Кроме этого, уничтожено ещё три управляемые авиационные бомбы противника в приграничных районах. Спасибо нашим защитникам!» — написал он в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, вечером 21 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что над регионом сбили ракету украинских войск. При этом вечером в области дважды объявляли ракетную опасность — в 23:05 и 23:20 мск, а всего за сутки — 13 раз.

22 августа силы ПВО сбили два беспилотника. Попытку киевского режима осуществить теракты пресекли около 13:00 мск.

Жительница села Большое Солдатское Курской области рассказала, что украинские боевики намеренно бьют беспилотниками по мирным жителям региона. По её словам, бойцы ВСУ также занимаются мародёрством в домах мирных жителей и угоном их автомобилей.