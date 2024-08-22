Курск, 22 августа, 2024, 09:31 — ИА Регнум. Украинские формирования умышленно бьют беспилотниками по мирным жителям Курской области. Об этом 22 августа рассказала жительница села Большое Солдатское, расположенного в этом регионе.

Belkin Alexey/Global Look Press

По её словам, которые привело «РИА Новости», украинские боевики переодеваются в форму Вооружённых сил РФ и иногда заходят в их село, где занимаются мародёрством в домах мирных жителей и угоном их автомобилей.

Женщина уточнила, что украинские формирования также применяют дроны против мирных жителей, оставшихся в посёлке.

«Вот у нас семью убило. Они пошли хозяйство у кого-то кормить, летел дрон, и на них скинули взрывчатку. Два человека сразу погибли, муж и жена», — рассказала местная жительница.

Она добавила, что односельчане рассказывали, что также украинские боевики обстреливают проезжающие машины и наносят по ним удары беспилотниками.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа житель села Плехово в Курской области рассказал, что боевики ВСУ расстреляли двух мирных жителей, пытавшихся вплавь через реку эвакуироваться из села Гуево в Суджанском районе. По его словам, украинские боевики били дронами по автомобилю с мирными жителями и объектам инфраструктуры.

Замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 20 августа сообщил, что украинские формирования расстреливали мирных жителей Курской области. По его словам, существует множество доказывающих это фотодокументов.