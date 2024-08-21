Курск, 21 августа, 2024, 23:47 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в среду вечером, 21 августа, сбили в небе над территорией Курской области ракету Вооружённых сил Украины. Об этом в своём Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Наша ПВО продолжает отражать атаки ВСУ. Сбита очередная украинская ракета. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы», — сообщил Смирнов.

Вечером 21 августа в Курской области дважды объявляли ракетную опасность — в 23:05 и 23:20 по местному времени (совпадает с мск). Всего за сутки ракетная опасность на территории региона вводилась 13 раз.

Как передавало ИА Регнум, в первой половине суток российские силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией Курской области две украинские ракеты. Ещё две ракеты над регионом российские военные сбили днём ранее.

Согласно информации Министерства обороны России, в ночь на 21 августа силы ПВО уничтожили 45 вражеских беспилотников в пяти регионах РФ. Российские военные нейтрализовали дроны над территориями Московской (11), Брянской (23), Белгородской (6), Калужской (3) и Курской областей (2).