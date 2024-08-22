Курск, 22 августа, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России сбили два беспилотных летательных аппарата украинских формирований в небе над Курской областью. Об этом 22 августа сообщило Министерство обороны РФ.

РИА Новости/Станислав Красильников

Уточняется, что около 13:00 мск российские военные успешно пресекли попытку Киева провести теракты на территории России с использованием дронов самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», — проинформировали в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, вечером 21 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что над регионом сбили ракету украинских войск. При этом вечером в области дважды объявляли ракетную опасность — в 23:05 и 23:20 мск, а всего за сутки — 13 раз.

Жительница села Большое Солдатское Курской области 22 августа рассказала, что украинские боевики намеренно бьют беспилотниками по мирным жителям региона. По её словам, бойцы ВСУ также занимаются мародёрством в домах мирных жителей и угоном их автомобилей.