Москва, 22 августа, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии объектов образования в регионах России. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

Открытие образовательных учреждений прошло в рамках совещания главы государства с членами правительства.

«К нашему совещанию подключены три регионов, в двух из которых ― Республике Бурятия и Волгоградской области открываются новые школы. Причём школа в Волгограде, по нашим подсчётам, 2 сентября станет знаковой ― 1300-й открываемой школой», ― сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Школу на 1280 мест в Дзержинском районе Волгограде построили в рамках реализации нацпроекта «Образование». Также новая общеобразовательная школа на 250 мест начнёт приём учащихся в улусе Нур-Селение Иволгинского района Бурятии.

Кроме того, в городе Антраците Луганской Народной Республики после капитального ремонта откроется школа №1 ― лицей имени Героя СССР Олега Кошевого.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в ходе совещания с правительством 7 августа принял участие по видеосвязи в открытии новых социальных объектов в нескольких регионах. Глава государства отметил, что масштабная работа по развитию всех регионов страны ведётся непрерывно и при этом особое внимание уделяется строительству востребованных социальных учреждений — больниц, школ и детских садов.

Так, в Перми начала работать краевая клиническая инфекционная больница, в Симферополе построили детский сад при МБОУ «СОШ-детский сад № 36», а в Нижнем Новгороде — общеобразовательную школу № 131.

В Краснодарском крае до конца года по нацпроекту планируют построить 37 социальных объектов и объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе 16 школ.

Мэр Москвы Сергей Собянин 15 августа сообщил, что к 1 сентября в столице откроют 30 новых зданий школ и детских садов. Они смогут принять 10 400 школьников и 4370 дошкольников.