Краснодар, 19 августа, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание по вопросу реализации национальных проектов. Он отметил, что до конца года по нацпроекту в регионе планируется построить 37 социальных объектов и объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе 16 школ.

Kremlin.ru Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев

«Нацпроекты — серьезная возможность качественно изменить жизнь в крае», — подчеркнул Кондратьев, отметив необходимость выполнения обязательств перед жителями региона. По его словам, в этом году на реализацию нацпроектов направили 70 миллиардов рублей — большой объем денег, который властям надо трансформировать в видимый результат.

«Необходимо построить 37 социальных объектов и объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе 16 школ», — сказал Кондратьев. Он добавил, что, как и в прошлом месяце, Краснодарский край сохраняет хорошие темпы освоения средств — 52 процента, что на 11 процентов выше, чем за аналогичный период 2023 года.

«Мы договаривались к новому учебному году открыть четыре новые школы, построенные по нацпроекту «Образование». Их очень ждут жители», — отметил глава региона. Особенно он выделил вопрос по строительству школы в станице Тбилисской, акт ввода на которую должны были получить 1 августа, но из-за пожара скорректировали сроки.

Участие в совещании приняли спикер ЗСК Юрий Бурлачко, первый зампрокурора региона Павел Гвоздев, вице-губернаторы, руководители профильных ведомств, главы муниципалитетов.

Директор департамента организации проектной деятельности администрации края Светлана Герих сообщила, что в Краснодаре разрешения на ввод получили две школы — в микрорайоне Восточно-Кругликовском и по улице Батуринской. Также по улице Константина Образцова уже идет итоговая проверка построенного объекта.

Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева сообщила, что школы будут хорошо оснащены, получат необходимое оборудование.

Вениамин Кондратьев, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что все сроки сдачи объектов необходимо соблюдать.