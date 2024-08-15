Москва, 15 августа, 2024, 16:46 — ИА Регнум. В Москве к 1 сентября откроются 30 новых зданий школ и детских садов. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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Он отметил, что 30 новых зданий смогут принять 10 400 школьников и 4370 дошкольников.

Мэр рассказал, что одним из таких зданий стал новый корпус школы №629, который построили в Южном Чертанове на улице Маршала Батицкого. Он рассчитан на 620 ребят и состоит из двух блоков. Для школьников создали комфортные универсальные и специализированные кабинеты, лаборатории, ИТ-полигон, спортзал и медиатеку. А для дошколят сделали спальни, игровые комнаты, кабинет для развивающих занятий, а также трансформируемый зал для утренников, занятий музыкой и физкультурой.

«До конца 2024-го должны открыться ещё девять зданий школ и детских садов», — добавил Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля Собянин сообщил о предстоящем открытии новой школы в Коммунарке. Он осмотрел здание и отметил, что в 2024 году в этом районе введут девять образовательных учреждений, три из которых уже построены.