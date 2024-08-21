Москва, 21 августа, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили семь авиабомб Hammer и противокорабельную ракету «Нептун-МД». Об этом на брифинге 21 августа сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов HIMARS производства США и 63 беспилотных летательных аппарата», ― доложил военный.

Всего с начала проведения специальной военной операции подразделения российских войск уничтожили 639 самолётов, 282 вертолёта, 30 255 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные 9 августа перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над акваторией Чёрного моря. Снаряд уничтожили на значительном отдалении от побережья.

За сутки 20 августа силы ПВО Вооружённых сил России сбили 10 снарядов для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 31 беспилотник украинских формирований. Также уничтожили управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции.

За прошедшие сутки потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили до 2060 военных. В частности, подразделения группировки войск «Юг» ликвидировали свыше 700 военных. В зоне ответственности группировки войск «Центр» уничтожили более 630 бойцов.