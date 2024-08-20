Москва, 20 августа, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России за сутки сбили 10 снарядов для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 31 беспилотник украинских формирований. Об этом 20 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, десять реактивных снарядов HIMARS производства США, 31 беспилотный летательный аппарат», — сказал он, уточнив, что пять украинских дронов из этого числа было сбито вне зоны проведения спецоперации.

Конашенков добавил, что в общей сложности с начала СВО российские военные уничтожили 639 самолётов, 282 вертолёта, 30 192 беспилотника и 575 зенитных ракетных комплексов противника.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 августа Минобороны сообщило о двух украинских дронах, сбитых в небе над Крымом. В ведомстве уточнили, что беспилотники уничтожили дежурные средства ПВО.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 19 августа сообщил о сбитом в небе над регионом дроне. По его словам, в результате этого никто не пострадал и нет разрушений.