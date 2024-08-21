Москва, 21 августа, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в зоне проведения спецоперации России до 2060 военных. Об этом сообщил 21 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Виктор Антонюк/РИА Новости Подбитый танк ВСУ

Подразделениями группировки войск «Юг» ликвидированы свыше 700 военных, а также три автомобиля, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, американская 155-миллиметровая гаубица М777, 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б», две 152-миллиметровые гаубицы Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30, два 105-миллиметровых орудия М119 производства США, хорватская 122-миллиметровая установка РСЗО RAK-SA-12, две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов.

В зоне ответственности группировки войск «Центр» уничтожили более 630 бойцов, боевую бронированную машину «Казак», 12 автомобилей и другое вооружение.

В боях с военными из Западной группировки войск украинская армия потеряла до 470 человек, а также танк, четыре автомобиля, американскую 155-миллиметровую гаубицу М198 и 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б». В боях с подразделениями группировки войск «Восток» потери составили более 130 военнослужащих, с подразделениями группировки войск «Север» — до 100 военных. Группировка войск «Днепр» уничтожила до 30 бойцов ВСУ, пять автомобилей и две 152-миллиметровые гаубицы Д-20.

Как передавало ИА Регнум, 21 августа российские военные освободили населённый пункт Желанное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также были нанесены удары по позициям нескольких бригад ВСУ у Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калиново, Дзержинска и Гродовки.

В этот же день на авдеевском направлении расчёт ВС России дистанционным минированием сорвал три контратаки украинских формирований. На минных заграждениях подорвались немецкий танк Leopard, пять американских БМП M2 Bradley и другая военная техника.