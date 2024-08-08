Над акваторией у Севастополя военные сбили украинскую ракету «Нептун»
Развожаев: военные сбили украинскую ракету «Нептун» над акваторией Черного моря
Севастополь, 9 августа, 2024, 01:25 — ИА Регнум. Российские военные перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над акваторией Черного моря, сообщил 9 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Он уточнил, что её уничтожили далеко от побережья.
«По предварительной информации, уже сбита одна противокорабельная ракета «Нептун» над акваторией на значительном отдалении от берега», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.
Глава города отметил, что Вооружённые силы России продолжают отбивать атаку ВСУ. Он также предупредил об опасности применения дронов украинскими войсками.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь 2 августа силы противовоздушной обороны России отразили массированную атаку ракет и беспилотников на Севастополь. Военные смогли сбить несколько воздушных целей.
После этого от жителей города поступили обращения об упавшей части сбитой ракеты на пешеходном переходе в районе улицы Хрусталёва и обломках в районе улицы Острякова. Кроме того, фрагменты сбитых воздушных целей упали в районе улиц Симонка и Учкуевка.
На техническом этаже 9-этажного дома по улице Симонка жители нашли фугасную часть сбитой ракеты ATACMS. Из здания временно эвакуировали людей.