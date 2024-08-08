Севастополь, 9 августа, 2024, 01:25 — ИА Регнум. Российские военные перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над акваторией Черного моря, сообщил 9 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

President.gov.ua ПКР «Нептун»

Он уточнил, что её уничтожили далеко от побережья.

«По предварительной информации, уже сбита одна противокорабельная ракета «Нептун» над акваторией на значительном отдалении от берега», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

Глава города отметил, что Вооружённые силы России продолжают отбивать атаку ВСУ. Он также предупредил об опасности применения дронов украинскими войсками.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь 2 августа силы противовоздушной обороны России отразили массированную атаку ракет и беспилотников на Севастополь. Военные смогли сбить несколько воздушных целей.

После этого от жителей города поступили обращения об упавшей части сбитой ракеты на пешеходном переходе в районе улицы Хрусталёва и обломках в районе улицы Острякова. Кроме того, фрагменты сбитых воздушных целей упали в районе улиц Симонка и Учкуевка.

На техническом этаже 9-этажного дома по улице Симонка жители нашли фугасную часть сбитой ракеты ATACMS. Из здания временно эвакуировали людей.