Курск, 20 августа, 2024, 20:58 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты и два дрона над Курской областью. Об этом 20 августа сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Две украинские ракеты и два БПЛА самолётного типа были сбиты вечером нашими бойцами ПВО в небе над Курской областью. Благодарю наших защитников!» — написал он в Telegram-канале.

Как ранее передавало ИА Регнум, вечером 20 августа были сбиты два украинских беспилотника — по одному над Курской и Белгородской областями. Днём 19 августа российская система ПВО обезвредила один дрон ВСУ над Курской областью.

В ночь на 19 августа средства ПВО нейтрализовали четыре беспилотника над российскими регионами. Два дрона самолётного типа уничтожили над Белгородской областью, два — над Курской.