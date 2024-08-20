Москва, 20 августа, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над территорией Курской и Белгородской областей. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Андрей Рубцов/ТАСС

Отмечается, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России пресечена около 19:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области и один БПЛА — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, днём 19 августа российская система противовоздушной обороны обезвредила один дрон ВСУ над Курской областью.

В ночь на 19 августа средства ПВО нейтрализовали четыре беспилотника над российскими регионами. Два дрона самолётного типа уничтожили над Белгородской областью, два — над Курской.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. По данным Минобороны, с момента начала боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла более 4130 военных.