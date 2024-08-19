Москва, 19 августа, 2024, 20:09 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский дрон над Курской областью. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России пресечена около 17:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ночью 19 августа средства ПВО нейтрализовали четыре беспилотника над российскими регионами. Два дрона самолётного типа уничтожили над Белгородской областью, два — над Курской.

18 августа на юго-востоке Ростовской области в результате падения сбитых беспилотников ВСУ на одном из предприятий произошёл пожар — загорелось дизтопливо. Во время тушения огня боевики предприняли попытку повторно атаковать промышленную базу. Позднее власти ввели в Пролетарском районе региона режим повышенной готовности.