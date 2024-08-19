Москва, 19 августа, 2024, 07:38 — ИА Регнум. В Минобороны РФ сообщили, что ночью 19 августа средствами ПВО были нейтрализованы над российскими регионами четыре беспилотника.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Два беспилотника самолётного типа уничтожены над Белгородской областью, и два — над Курской.

О последствиях падения обломков БПЛА на земле информации нет.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 19 августа взрывы прогремели в Киеве. Об этом написал TCH. При этом звучал сигнал воздушной тревоги.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о том, что украинские боевики запускают ложные цели. Таким образом ВСУ прощупывают возможности российской обороны.

У границы с Курской областью российские войска прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили инженерную машину разграждения (ИМР) противника.