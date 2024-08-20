Москва, 20 августа, 2024, 16:21 — ИА Регнум. В России право получать сразу две пенсии имеют шесть категорий россиян-льготников. В их числе, в частности, военнослужащие и их родители, участники Великой Отечественной войны и госслужащие. Об этом «Газете.Ru» 20 августа рассказала сенатор РФ Ольга Епифанова.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

Так, военнослужащие имеют право на страховую пенсию по старости и пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности. Государственные гражданские служащие в дополнение к страховой пенсии по старости имеют право на пенсию за выслугу лет. Её назначают при наличии определённого стажа госслужбы, который в 2024 году должен составлять 19,5 года.

Третья категория — участники Великой Отечественной войны и граждане, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также граждане, которые получили инвалидность из-за военной травмы ― ранения, контузии, увечья.

К четвёртой категории относятся родители военнослужащих, погибших во время военной службы или умерших от военной травмы уже после увольнения. Также право на государственную пенсию по случаю потери кормильца и страховую пенсию по старости имеют вдовы военнослужащих, погибших во время военной службы по призыву вследствие военной травмы. При этом вдова не должна вступать в новый брак.

Пятая категория — нетрудоспособные члены семей граждан, которые получили или перенесли лучевую или другую болезнь, связанную с радиационным воздействием катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Ещё одна категория, имеющая право на две пенсии, ― члены семей погибших (умерших) граждан из числа космонавтов.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому семьи, потерявшие кормильца — участника специальной военной операции, смогут получать сразу две пенсии. Закон вступит в силу 1 января 2025 года.

В середине апреля правительство России поддержало законопроект о выплате двойной пенсии детям-инвалидам, если родитель погиб в ходе спецоперации. Согласно документу, им полагается к выплатам по инвалидности вторая пенсия — по потере кормильца.

С 1 февраля 2025 года возобновится индексация пенсий для работающих пенсионеров. Министерство труда сообщило, что она затронет 7,8 млн человек. Для этого потребуется не менее 100 млрд рублей.