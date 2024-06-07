Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Индексация пенсий затронет 7,8 миллиона работающих пенсионеров, заявил 7 июня журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления президента Владимир Путина, ранее сообщившего, что индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с февраля 2025 года.

На индексацию пенсий работающим пенсионерам потребуется не менее 100 млрд рублей, отметила в свою очередь в беседе с журналистами вице-премьер Татьяна Голикова. Для этой группы пенсионеров индексация пенсий станет существенной прибавкой к зарплате, отметила она. Средств в Социальном фонде для осуществления индексации достаточно, добавила Голикова.

«Для людей это ожидаемое решение. И средств в Социальном фонде достаточно, доходы поступают стабильно», — заявила вице-премьер.

Как передавало ИА Регнум, Путин в своём выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума отметил, что в прошлые годы индексация пенсий работающим пенсионерам не проводилась из-за финансовых ограничений, но сегодня у России есть ресурсы, чтобы начать решение этого вопроса «в интересах людей».

Ранее президент отмечал, что возврат индексации пенсий работающим пенсионерам обеспечит социальную справедливость, что является одним из приоритетов социальной политики страны. В феврале глава государства заявлял, что Россия закладывает ресурсы для индексации пенсий и пособий.