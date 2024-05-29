Москва, 29 мая, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Семьи, потерявшие кормильца-участника специальной военной операции (СВО), смогут получать сразу две пенсии, говорится законе, подписанном президентом России Владимиром Путиным и опубликованном 29 мая на официальном портале правовой информации.

Кирилл Каллиников /РИА Новости

В законе отмечается, что жёны, лишившиеся супругов, проходивших службу по призыву, участвовавших в добровольческих формированиях или принимавших участия в СВО на Украине, будут получать пенсию по потере кормильца в двух случаях.

Получать такую пенсию могут те россиянки, которые не вступили в повторный брак и ухаживают за детьми до 23 лет. При этом дети, которым назначили выплату по потере родителя, продолжат её получат.

Таким образом, семьи смогут получать две пенсии одновременно. Закон вступит в силу 1 января 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, в мае комитет Госдумы по труду подготовил поправку, согласно которой вдовам погибших бойцов СВО на Украине будут платить пенсию по потере кормильца до достижения ребёнком 23 лет. В настоящее время выплаты вдовам участников спецоперации на Украине положены до достижения детьми восьми лет.

В сентябре 2023 года Владимир Путин назвал нравственным долгом поддержку участников СВО и членов их семей. Он подчеркнул, что в первую очередь это должны понимать представители органов власти всех уровней. Глава государства также призвал руководителей регионов быть открытыми к диалогу с людьми.

3 апреля 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выполнит поручения президента по поддержке участников специальной военной операции, а также их родных. Он отметил, что этот вопрос всегда будет в центре внимания правительства.