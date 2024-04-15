Москва, 15 апреля, 2024, 21:28 — ИА Регнум. Правительство России поддержало законопроект о выплате двойной пенсии детям-инвалидам, если родитель погиб во ходе спецоперации, сообщило 15 апреля «РИА Новости».

Госдума приняла этот законопроект в первом чтении 9 апреля. По нему детям-инвалидам при потере родителя, участвующего в СВО, полагается к выплатам по инвалидности вторая пенсия — по потере кормильца. В настоящее время можно получать только одну из их этих пенсий.

Законопроект инициировала рабочая группа по вопросам спецоперации, которую возглавляет первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Как сообщало ИА Регнум, предложение о выплате двух пенсий детям-инвалидам вместе с рядом других инициатив в феврале представили на рассмотрение президенту России Владимиру Путину. В настоящее время право на получение двух пенсий имеют только некоторые категории льготников — ветераны Великой Отечественной, жители блокадного Ленинграда, космонавты, родители и вдовы погибших военнослужащих.

С 1 апреля в России проиндексировали на 7,5% социальные пенсии гражданам, у которых недостаточно стажа для начисления страховой пенсии. Это также коснулось инвалидов и тех, кто получает выплаты по потере кормильца.