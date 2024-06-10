Москва, 10 июня, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Индексация пенсий для работающих пенсионеров возобновится с 1 февраля 2025 года. Об этом 10 июня сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Иван Шилов ИА Регнум

«С 1 февраля следующего года будет возобновлена индексация пенсий работающим гражданам. Сегодня их свыше 7 млн 800 тыс. человек, и такие люди обладают солидным опытом, навыками, востребованы на рынке», — сказал он.

Премьер подчеркнул, что важно создавать условия, чтобы работающие пенсионеры могли продолжать трудиться и делиться знаниями с молодым поколением специалистов.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в своём выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума отметил, что в прошлые годы индексацию пенсий работающим пенсионерам не проводили из-за финансовых ограничений, но сегодня у России есть ресурсы, чтобы начать решение этого вопроса в интересах людей.

Также президент отмечал, что возврат индексации пенсий работающим пенсионерам обеспечит социальную справедливость, что является одним из приоритетов социальной политики страны.

Индексация пенсий затронет 7,8 млн работающих пенсионеров, заявил 7 июня министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Для этого потребуется не менее 100 млрд рублей, отметила в свою очередь в беседе с журналистами вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву подчеркнул, что государство закладывает ресурсы для индексации пенсий и пособий в России.