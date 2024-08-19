Москва, 19 августа, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Планируемый визит премьер-министра Индии Нарендра Моди на Украину после его поездки в Россию свидетельствует о том, что Индия проводит гибкую внешнюю политику, стремясь поддерживать отношения с разными странами и силами в мире. Такое мнение 19 августа корреспонденту ИА Регнум высказал доцент института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский, комментируя планы Моди отправиться в Киев в августе.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

«Основная цель визита Моди в Киев — это, вероятно, обмен мнениями и позициями. В текущих условиях Россия не будет вести переговоры с Киевом, поэтому поездка Моди, скорее всего, направлена на демонстрацию независимости внешней политики Индии и получение альтернативной точки зрения», — отметил Волхонский.

В свою очередь программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачёв отметил, что поездка Моди в Киев и Варшаву направлена на повышение международного престижа, узнаваемости Индии, а также на укрепление её присутствия в мире.

Бордачёв отметил, что Моди как крупный государственный деятель международного масштаба взаимодействует со всеми: и с Россией, и с Западом, и с его союзниками.

«Индия не участвует в санкциях против России, у нас прекрасный торговый оборот и политическое взаимопонимание. Однако индийское руководство чётко выдерживает нейтральную линию», — подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, Нарендра Моди 8 июля прибыл в Россию с официальным визитом и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В тот же день в резиденции главы российского государства в Ново-Огарёво прошла неформальная встреча. Переговоры в узком и широком составах прошли 9 июля. Стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки и перспективы дальнейшего развития дружеских отношений между Россией и Индией.

Обозреватель ИА Регнум Леонид Савин в своей статье отметил, что плодотворные для обеих сторон итоги визита премьер-министра Индии в Россию подтвердили продолжение смены Москвой вектора на Глобальный Восток и Глобальный Юг.

Перед визитом в Москву Моди написал, что с нетерпением ожидает встречи с Путиным, которого считает своим другом. Он подчеркнул, что привилегированное стратегическое партнёрство России и Индии в последние десять лет развивалось в том числе в сферах энергетики, безопасности, торговли, инвестиций, здравоохранения, образования, культуры, туризма и межличностных обменов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приезд Моди в Москву, заявил, что в странах Запада внимательно следят за этим визитом. Они придают этому большое значение и не ошибаются, добавил официальный представитель Кремля.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 9 июля выразил разочарование визитом премьер-министра Индии в Россию и заявил, что действия Моди якобы наносят «сокрушительный удар по мирным усилиям» Киева. После слов Зеленского министерство иностранных дел Индии вызвало посла Украины Александра Полищука. Кроме того, сообщалось, что власти Индии решили отложить заседание совместной с Украиной рабочей группы по культуре.