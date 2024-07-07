Москва, 7 июля, 2024, 13:01 — ИА Регнум. На Западе внимательно отслеживают визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию и придают ему большое значение, заявил 7 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Внимательно отслеживают — значит, придают большое значение. И здесь они не ошибаются, есть чему придавать большое значение», — сказал он, отвечая на вопрос о ревностном отношении западных политиков к визиту индийского премьера в РФ.

Моди посетит Россию с официальным визитом 8–9 июля. В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным стороны обсудят перспективы дальнейшего развития «традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня».

2 июля агентство Bloomberg сообщило, что визит премьер-министра Индии в РФ подчёркивает важность связей Москвы и Нью-Дели и является дипломатической победой Путина. Агентство напомнило, что намеченный на начало июля визит в Москву станет первой зарубежной поездкой Моди после того, как он возглавил правительство в третий раз.