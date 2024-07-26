Нью-Дели, 26 июля, 2024, 22:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину в конце августа, сообщил индийский телеканал Wion.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

«Источники в дипломатических кругах Дели подтвердили… Премьер-министр Индии Нарендра Моди отправится в Киев в августе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент сроки визита главы правительства республики окончательно не утверждены, но, как ожидается, он может состояться в конце августа.

Ранее стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский выразил разочарование визитом премьер-министра Индии в Россию и заявил, что действия Моди якобы наносят «сокрушительный удар по мирным усилиям» Киева. После слов Зеленского министерство иностранных дел Индии вызвало посла Украины Александра Полищука. Кроме того, сообщалось, что власти Индии решили отложить заседание совместной с Украиной рабочей группы по культуре.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным визитом и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В тот же день в резиденции главы российского государства в Ново-Огарёво прошла неформальная встреча. Переговоры в узком и широком составах прошли 9 июля. Стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки и перспективы дальнейшего развития дружеских отношений между Россией и Индией.

Обозреватель ИА Регнум Леонид Савин в своей статье отметил, что плодотворные для обеих сторон итоги визита премьер-министра Индии в Россию подтвердили продолжение смены Москвой вектора на Глобальный Восток и Глобальный Юг.