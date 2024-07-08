Нью-Дели, 8 июля, 2024, 09:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди с нетерпением ожидает встречи с президентом России Владимиром Путиным, которого он считает своим другом. Слова главы индийского правительства 8 июля процитировало на сайте министерство иностранных дел Индии.

EPA/HARISH TYAGI/ТАСС Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Моди напомнил, что отправляется с официальным визитом в Москву для участия в 22-м ежегодном индийско-российском саммите.

«Я с нетерпением жду возможности рассмотреть все аспекты двустороннего сотрудничества с моим другом президентом Владимиром Путиным и поделиться взглядами на различные региональные и глобальные вопросы», — сказал он.

Премьер-министр Индии уточнил, что особое привилегированное стратегическое партнёрство двух стран в последнее десятилетие развивалось, в том числе в вопросах энергетики, безопасности, торговли, инвестиций, здравоохранения, образования, культуры, туризма и межличностных обменов.

Россия и Индия стремятся играть важную роль в создании мира и стабильности в регионе, добавил Моди.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Запад внимательно отслеживает визит Моди в Россию и придаёт ему большое значение. Официальной визит премьер-министра Индии в Москву будет проходить 8–9 июля, в ходе него стороны стороны обсудят перспективы дальнейшего развития «традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня».

Песков 6 июля рассказал, что Путин и Моди проведут переговоры в узком и расширенном составах. Он уточнил, что также президент России и премьер-министр Индии собираются пообщаться и в неформальной обстановке.

Агентство Bloomberg 2 июля написало, что визит Моди в Россию подчёркивает важность связей Москвы и Нью-Дели. Оно также назвало его дипломатической победой президента России.