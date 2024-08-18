Москва, 18 августа, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Западные СМИ, целенаправленно реабилитируя украинских неонацистов, всё больше напоминают газету НСДАП «Фёлькишер Беобахтер». Об этом 18 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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По мнению дипломата, пересечение итальянскими журналистами телеканала Rai российской границы является не самым большим их преступлением.

«Что справедливо возбудило общественность, так это то, что западные СМИ продолжают заниматься целенаправленной реабилитацией украинских неонацистов и ревизией решений Нюрнбергского трибунала», — написала представитель МИД в Telegram-канале.

Захарова напомнила о ранее появившимся сюжете итальянского корреспондента Иларио Пьянерелли, в котором присутствует украинский военный в кепке со знаком дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер», которая совершала военные преступления против советских граждан.

«Итальянские СМИ всё больше напоминают орган НСДАП «Фёлькишер Беобахтер». Ждем реакцию официального Рима», — заключила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, украинский военный в головном уборе с нацистской символикой попал в репортаж итальянского телеканала Rai News 24.

Ранее неоднократно замечалось появление нацистской символики, используемой боевиками киевского режима.

Так, 15 августа в Сети появились кадры с украинскими военными, которые, старательно имитируя немецкий акцент, издеваются над пожилым мужчиной. При это киевские боевики в этот момент были в нацистских касках.

Кроме того, бойцы террористической группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наносили татуировки с символикой неонацистов и украинских националистов.

В это же время в западных СМИ чаще стали появляться кадры, на которых видна нацистская символика на бойцах ВСУ и на их технике.