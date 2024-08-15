Курск, 15 августа, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Украинским военным, который в нацистской каске издевался над 74-летним российским пенсионером в, предположительно, Судже Курской области, оказался 38-летний житель города Городенки Ивано-Франковской области Василий Данилюк, сообщает 15 августа Telegram-канал SHOT.

кадр из видео Василий Данилюк

Инцидент произошёл несколько дней назад, однако кадры с ним начали распространяться в Сети только 15 августа. Так, на видеозаписи, опубликованной в канале, украинские военные, имитируя немецкий акцент, издеваются над пенсионером.

По информации издания, именно Данилюк унижал пожилого мужчину, который пожаловался, что потерялся и уже несколько дней не может найти дорогу домой.

Также ранее военкор Александр Сладков информировал, что украинские военные в Курской области пытаются устраивать провокации под видом гражданского населения или переодевшись в российскую военную форму.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. По данным Минобороны на 15 августа, за сутки Вооружённые силы Украины потеряли в этом регионе до 340 военнослужащих и 19 единиц бронетехники. Также российские бойцы восстановили контроль над населённым пунктом Крупец. Кроме того, ударом комплекса «Искандер-М» уничтожена украинская колонна и 15 топливозаправщиков в районе населённого пункта Лубны в Сумской области Украины.

По словам командира «Ахмата» генерал-майора Апти Алаудинова, силы ВСУ в Курской области тают с каждым днём.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.