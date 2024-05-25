Вашингтон, 25 мая, 2024, 17:06 — ИА Регнум. В западных СМИ всё чаще стали появляться кадры с передовой, на которых видны нацистские символики как на украинских военных, так и на их технике, пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

РИА Новости / Александр Максименко

Более того, говорится в статье, такие случаи далеко не беспрецедентны даже среди солдат ВСУ, проходящих тренировки на Западе.

Автор материала отмечает, что высокая боеспособность нацистских военных подразделений в продолжающейся российско-украинском конфликте стала причиной тому, что их идеология не принимается во внимание западными сторонниками Киева в связи с тем, что победа над Россией считается первостепенной задачей.

Как передавало ИА Регнум, ранее власти Германии выслали семерых украинских бойцов, обучавшихся в рамках программы бундесвера, из-за использования правоэкстремистской символики.

Российский Минюст признал нацистскими четыре организации украинского происхождения и запретил демонстрировать их атрибутику и символику: Организацию украинских националистов, Украинскую повстанческую армию, Украинскую национальную ассамблею — Украинскую народную самооборону (все перечисленные организации признаны экстремистскими и запрещены в России) и Украинскую народно-революционную армию Тараса «Бульбы» Боровца.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что сочувствия к нацистам в России нет и никогда не будет. Новейшие украинские неонацисты напоминают собственных идеологических предков, сотрудничавших с Гитлером во время Великой Отечественной войны — те начали делать вид, что отказались от своих взглядов, только после того, как поняли, что нацизм обречён, отмечал глава государства.