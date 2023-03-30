* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 30 марта, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Бойцы террористической группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наносили себе татуировки с символикой неонацистов и украинских националистов, а также изображением нацистских лидеров. Об этом сообщает 30 марта «Лента. ру».

Иван Шилов ИА REGNUM Нацист

Издание опубликовало снимки татуировок бойцов этого формирования, взятых в плен российскими военными. Зачастую на их телах присутствуют неонацистские лозунги, популярные у правых радикалов скандинавские руны, портреты таких деятелей, как Адольф Гитлер, Йозеф Геббельс, а также украинских националистов Степана Бандеры и Евгения Коновальца. На телах боевиков заметили и кельтский крест, и фразу «Каждому своё», нанесённую на ворота концлагеря в Бухенвальде.

Опубликовано также исследование о зарождении «Азова», его идеологии, ритуальной составляющей и роли, которую сыграла экстремистская группировка в боевых действиях в Донбассе.

Бойцы этого формирования были в числе тех, кто сложил оружие и сдался в плен в Мариуполе в мае минувшего года. Теперь они ожидают судов и приговоров. Во вторник, 28 марта, в ДНР завершился первый судебный процесс. Дмитрия Смитию, взятого в плен в Мариуполе, приговорили к 20 годам заключения по статьям об убийстве, жестоком обращении с мирными жителями и применении запрещенных методов ведения войны.

Как отмечается в материале, будущий основатель «Азова» Андрей Билецкий начал свою политическую карьеру в организации «Патриот Украины», а своей целью назвал объединение всей националистически настроенной молодёжи. Первой крупной акцией ячейки стал марш «Украина против оккупации» в 2006 году. Мероприятие под лозунгами «Иммигранты — прочь домой!», «Одна раса! Одна нация! Одна Родина! Это Украина!» и «Украина для украинцев!» собрало от 100 до 200 человек.

В дальнейшем подобные шествия, приуроченные к дате начала Колиивщины — казацкого восстания 1768 года, сопровождавшегося массовой резней польского и еврейского населения, стали ежегодными. Впрочем, и по снимкам татуировок пленных боевиков становится понятно, за какие ценности они сражаются, отмечается в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, один из «азовцев» Дмитрий Смитий, осуждённый Верховным судом ДНР, расправился в Мариуполе с мирной жительницей, которая пришла к украинским военнослужащим и предложила им еду. Смитий силой вытолкал женщину из дома, где находились украинские силовики, а позднее застрелил её.